Inilah suasana Pulau Gili Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. Kambing di pulau ini memakan segalanya, baik dari sampah hingga kertas. Bahkan bila warga lengah, uang kertas hingga timba plastik pun disantap juga.

Kebiasaan warga setempat, kambing di pulau ini dilepasliarkan, sehingga kambing-kambing itu mencari makan sendiri. Lokasi Pulau Gili yang minim rumput, biasanya kambing hanya diberi dedaunan saja.

Meski memakan segala, warga mengaku kambing di Pulau Gili sehat dan gemuk.

Kontributor: Hana Purwadi

Produser: Akira Aulia W

(fru)

