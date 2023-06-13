Jelang Idul Adha, para pedagang hewan kurban di Subang, Jabar, mulai bermunculan. Tak hanya peternak, narapidana atau warga binaan pemasyarakatan juga ikut berjualan. Adapun jenis hewan yang dijual yakni domba.

Seperti narapidana di Lapas Kelas II A Subang, Jabar. Hasil ternak domba dari program kegiatan kerja itu mereka jual untuk Hari Raya Idul Adha. Diketahui meskipun berada di luar lapas, para petugas tetap rutin memantau para narapidana.

Kontributor: Yudy Heryawan

Produser: Akira Aulia W

(fru)

