Jelang Idul Adha, Narapidana di Lapas Subang Jualan Hewan Kurban

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Selasa 13 Juni 2023 09:43 WIB
Jelang Idul Adha, para pedagang hewan kurban di Subang, Jabar, mulai bermunculan. Tak hanya peternak, narapidana atau warga binaan pemasyarakatan juga ikut berjualan. Adapun jenis hewan yang dijual yakni domba. 
 
Seperti narapidana di Lapas Kelas II A Subang, Jabar. Hasil ternak domba dari program kegiatan kerja itu mereka jual untuk Hari Raya Idul Adha. Diketahui meskipun berada di luar lapas, para petugas tetap rutin memantau para narapidana. 
 
Kontributor: Yudy Heryawan
Produser: Akira Aulia W 

(fru)

