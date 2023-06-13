Gedung Kesenian Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kota Bandung terbakar. Kebakaran pertama kali diketahui terjadi pada Selasa (13/6/2023) pagi.

Angin yang kencang membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Sepuluh unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi api.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab dan asal mula api.

Kontributor: Ervan David

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

