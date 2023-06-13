Dua kelompok remaja tawuran di Jalan Raya TB Simatupang, Pasar Rebo, Jaktim. Puluhan remaja terlibat saling serang dengan sajam jenis celurit dan batu.

Aksi tawuran sempat menghambat laju kendaraan yang melintas di wilayah itu. Warga mengaku tidak mengetahui dari mana remaja itu berasal.

Diduga kedua kelompok janjian tawuran di media sosial. Polisi saat ini, Selasa (13/6) masih terus menyelidiki penyebab tawuran.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

