...

Diyakini Bawa Berkah, Gunungan Hasil Bumi Jadi Rebutan Warga di Semarang

Taufik Budi Nurcahyanto, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 13:10 WIB
A A A
Beginilah keseruan warga Pudak Payung, Semarang, saat berebut gunungan hasil bumi. Hasil bumi itu berisi sayuran dan buah-buahan. Mereka percaya jika mendapatkan gunungan itu bisa membawa berkah.
 
Gunungan dan sejumlah tumpeng makanan sebelumnya diarak keliling kampung oleh warga. Tampak pula iring-iringan warga mengenakan baju adat Jawa. Gunungan diarak sepanjang 5 km hingga pusat desa untuk didoakan sesepuh kampung. 
 
Diketahui kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Tujuannya untuk melestarikan budaya warisan luhur.
 
Kontributor: Taufik Budi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini