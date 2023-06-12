Beginilah keseruan warga Pudak Payung, Semarang, saat berebut gunungan hasil bumi. Hasil bumi itu berisi sayuran dan buah-buahan. Mereka percaya jika mendapatkan gunungan itu bisa membawa berkah.
Gunungan dan sejumlah tumpeng makanan sebelumnya diarak keliling kampung oleh warga. Tampak pula iring-iringan warga mengenakan baju adat Jawa. Gunungan diarak sepanjang 5 km hingga pusat desa untuk didoakan sesepuh kampung.
Diketahui kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya. Tujuannya untuk melestarikan budaya warisan luhur.
Kontributor: Taufik Budi
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow