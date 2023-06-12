Dua personel Polda Sulawesi Tenggara menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Pelaku nekat menikam korban setelah sebelumnya terjadi cekcok karena ke 2 korban berniat melerai keributan.

Akibat penganiayaan, kedua korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Kendari. Setelah menikam 2 anggota polisi, pelaku langsung kabur sementara rekan korban langsung melaporkan kejadian ini ke Polda Sultra.

Kontributor: Mukhtaruddin

