Tiga remaja nekat menyusup ke dalam SDN Tambakrejo O1, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Jawa Tengah. Ironisnya, salah satu pelaku ,elepas kaos dan celananya sehingga hanya mengenakan celana dalam saat memasuki area sekolah.

Para pelaku langsung mematikan aliran listrik sehingga cctv tidak merekam aktivitas para pelaku, kejadian ini merupakan kejadian yang ketiga kalinya.

Sebelumnya sekolah pernah dimasuki orang pada tanggal 5 dan 7 Juni lalu, pelaku yang masuk hanya mengacak acak kantor tanpa mengambil apapun.

Pihak sekolah khawatir dengan aksi penyusupan yang terjadi beruntun di area sekolah sehingga berencana akan meninggikan pagar dan menambah cctv.

Kontributor: Donny Marendra

