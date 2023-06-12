...

4 Remaja Putri Asal Alor Diamankan dalam Warung Makan di Kupang, Polisi: Diduga Korban TPPO

Danny Manu, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 21:30 WIB
Empat remaja putri asal Alor Nusa Tenggara Timur diamankan dari warung makan di Kota Kupang oleh polisi. Keempat remaja putri tersebut masih bersekolah di SMP di Kota Kalabahi. Mereka sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga ke Mapolres Alor. Dugaan sementara mereka adalah korban TPPO.
 
Mereka pun langsung dipulangkan menggunakan kapal cepat dengan pengawalan polisi. Sebelumnya mereka mengaku tiba di Kupang lewat bantuan sopir travel. Mereka sempat mendapat kerja di rumah makan sampai akhirnya diamankan polisi setelah mendapat laporan dari keluargan tentang orang hilang.
 
Kontributor: Danny Manu

(fru)

