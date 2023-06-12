Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membuka kemungkinan akan ada banyak poros koalisi parpol menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hal ini setelah menanggapi pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin (12/6/2023), perihal wacana diduetkannya bersama Menparekraf Sandiaga Uno.
Airlangga tak banyak bicara, dirinya malah mengungkapkan kemungkinan akan ada poros baru.
Reporter : Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
