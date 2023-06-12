...

Kasus Perdagangan Orang, Satgas Tangkap 212 Tersangka

Senin 12 Juni 2023 19:30 WIB
Satgas TPPO Polri menyatakan bahwa sejauh ini sudah menangkap 212 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disamapikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Senin (12/6/2023).
 
Ramadhan mengungkapkan bahwa, penangkapan ini dilakukan oleh Satgas TPPO dalam menjalani operasi penindakan sejak tanggal 5 Juni hingga 11 Juni 2023. 
 
Menurut Ramadhan, berdasarkan jumlah tersebut, modus paling tinggi yang dilakukan oleh tersangka TPPO adalah dengan menjadikan para korban berstatus pekerja migran ilegal. 
 
Reporter: Puteranegara
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

