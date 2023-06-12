Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bicara soal nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas bersama PPP dan PAN. Seperti diketahui PPP sebelumnya sudah resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai Bacapres.

Saat ditemui di Jakarta, Senin (12/6/2023), Airlangga menegaskan, hingga kini KIB masih ada dan belum teken surat. Meski demikian Airlangga tidak menjelaskan surat apa yang dimaksud.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

