Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan rencana pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tinggal menunggu waktu.

Hal itu disampaikan Airlangga di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6/2023). Meski begitu, Airlangga mengaku secara terbuka menjalin komunikasi dengan semua partai politik termasuk dengan PDIP.

Reporter : Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News