Para guru SD Negeri Sugihan 03, Kabupaten Semarang membagikan brosur ke warga. Upaya itu dilakukan untuk menambah jumlah calon murid pada tahun ajaran 2023.

Hal itu dilakukan karena SD tersebut mengalami kekurangan murid. Bahkan, pada 2022 lalu SD tersebut tidak mendapatkan murid sama sekali.

Kepala Sekolah SD Negeri Sugihan 03, Septiana Ika mengatakan dia dan para guru juga ‘blusukan’ hingga ke areal persawahan dan perkebunan.

Selain brosur, pihak sekolah juga membagikan 2 paket seragam sekolah agar warga tertarik. Dari usaha tersebut, pihaknya telah mendapatkan 6 calon peserta didik. Walau demikin, proses tak berjalan lancar.

Ia mengatakan sudah ada orangtua yang setuju untuk menyekolahkan anaknya namun mereka membatalkannya.

Kontributor: Lurisa Lulu

Produser: Akira Aulia W

(rns)

