...

Kekurangan Murid, Guru SD Negeri di Semarang Bagikan Brosur ke Tengah Sawah

Lurisa Lulu, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 15:10 WIB
A A A
Para guru SD Negeri Sugihan 03, Kabupaten Semarang membagikan brosur ke warga. Upaya itu dilakukan untuk menambah jumlah calon murid pada tahun ajaran 2023.
 
Hal itu dilakukan karena SD tersebut mengalami kekurangan murid. Bahkan, pada 2022 lalu SD tersebut tidak mendapatkan murid sama sekali.
 
Kepala Sekolah SD Negeri Sugihan 03, Septiana Ika mengatakan dia dan para guru juga ‘blusukan’ hingga ke areal persawahan dan perkebunan.
 
Selain brosur, pihak sekolah juga membagikan 2 paket seragam sekolah agar warga tertarik. Dari usaha tersebut, pihaknya telah mendapatkan 6 calon peserta didik. Walau demikin, proses tak berjalan lancar.
 
Ia mengatakan sudah ada orangtua yang setuju untuk menyekolahkan anaknya namun mereka membatalkannya.
 
Kontributor: Lurisa Lulu
Produser: Akira Aulia W

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini