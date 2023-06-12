Beginilah video amatir yang menampilkan aksi diduga menghalangi ambulan di Singkawang, Kalbar. Video amatir itu direkam oleh sang sopir ambulan bernama Wira.

Sopir ambulan, Wira mengaku saat itu sedang membawa seorang pasien yang dalam kondisi sakit dan butuh penanganan dokter. Namun, ketika berada di jalan, gerak ambulan seakan dihalangi oleh mobil fortuner itu.

Kasatlantas Polres Singkawang pun menanggapi video viral tersebut. Dirinya meminta pengendara memprioritaskan mobil ambulan di jalan raya.

Kontributor: Rizki Kurnia

Produser: Akira Aulia W

(fru)

