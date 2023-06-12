...

Miris! 2 Bulan Nangis, Mata Bayi di Ponorogo Nyaris Lepas

Ahmad Subekhi, Jurnalis · Senin 12 Juni 2023 11:55 WIB
Inilah Dimas Al Fahri, balita usia 2 tahun warga Bungkal, Ponorogo, Jawa Timur. Balita itu terus menangis meskipun sudah digendong oleh ibunya.
 
Kondisi Dimas sang balita diketahui sangat memprihatinkan. Hal itu karena bola matanya sebelah kiri berwarna merah dan nyaris lepas.
 
Awalnya, kondisi mata Dimas normal. Saat ayahnya meninggal, Dimas terus menangis. Empat puluh hari usai sang ayah meninggal, matanya pun memerah dan bengkak.
 
Karena tidak adanya biaya menjadi penyebab sang ibu tidak membawa ke dokter. Pekerjaannya sebagai buruh pembuat tusuk sate tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 
Sang balita pun akhirnya dibawa ke RS oleh tetangganya dengan biaya patungan karena melihat kondisinya yang semakin memburuk. Keluarga berharap kondisi sang balita segera membaik.
 
Kontributor: Ahmad Subekhi
Produser: Akira Aulia W

(fru)

