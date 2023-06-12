Polisi kewalahan mengevakuasi seorang pemuda, Minggu (11/6) malam. Pemuda itu diduga mencuri motor di kawasan padat penduduk, Jalan Kampung Baru, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Meskipun sudah diamankan, warga tetap saja memukuli pelaku. Pelaku akhirnya dibawa petugas ke Polsek Duren Sawit dengan motor. Sedangkan motor pelaku yang tertinggal di TKP dirusak massa.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Lilia Nova

(fru)

