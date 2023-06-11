Tradisi panen kopi atau NggantingI dilakukan setiap tahun oleh pengelola pabrik kopi dan masyarakat Desa Sitiluhur, Pati. Dalam tradisi digelar pertunjukan tari gambyong dan proses mengarak gunungan berisi kopi dan hasil bumi keliling desa.

Kemudian masyarakat berebut gunungan beramai-ramai. Ungkapan syukur mulainya panen kopi ini konon dilakukan sudah sejak zaman penjajahan Belanda agar panen melimpah dan juga sebagai perlindungan keselamatan pekerja.

