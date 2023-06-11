...

Asyiknya Bermalam di Tepi Sungai Curug Cipamingkis

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 09:04 WIB
Sejuk dan tenang begitulah suasana malam di camping ground Curug Cipamingkis. Objek wisata itu berada di Puncak Dua, Suka Makmur, Kabupaten Bogor, Jabar.
 
Camping ground dekat Sungai Cipamingkis dan suara air akan terasa menenangkan. Di lokasi ini pengunjung bisa mendirikan tenda dan menginap. Jika tidak hujan, pengunjung bisa melihat bintang dan bulan di balik pohon pinus.
 
Pengunjung juga diperbolehkan membuat api unggun yang membuat suasana makin asyik. Suasana makin seru jika ditambah dengan bakar-bakar ikan untuk makan malam.
 
