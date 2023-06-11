Layanan katering untuk jemaah haji Indonesia di Makkah akan berhenti sementara. Layanan katering bagi jemaah selama tinggal di Makkah berlangsung dalam rentang 22 hari

Hal itu dilakukan saat menjelang dan setelah puncak haji tepatnya, pada 7, 14, dan 15 Dzulhijjah 1444 H

Penghentian sementara layanan katering pada tanggal-tanggal tersebut, kondisi di Makkah sudah sangat padat dengan jemaah dari seluruh dunia. Jemaah haji dapat membeli makanan pada pedagang yang berjualan di dekat hotel

(fru)

