Layanan Katering di Makkah Dihentikan Sementara, Pendamping Diminta Bantu Jemaah Lansia

Sucipto, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 22:00 WIB
Layanan katering untuk jemaah haji Indonesia di Makkah akan berhenti sementara. Layanan katering bagi jemaah selama tinggal di Makkah berlangsung dalam rentang 22 hari
 
Hal itu dilakukan saat menjelang dan setelah puncak haji tepatnya, pada 7, 14, dan 15 Dzulhijjah 1444 H
 
Penghentian sementara layanan katering pada tanggal-tanggal tersebut, kondisi di Makkah sudah sangat padat dengan jemaah dari seluruh dunia. Jemaah haji dapat membeli makanan pada pedagang yang berjualan di dekat hotel

