Inilah detik-detik anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi menemukan bunker yang menyimpan botol minuman keras di sebuah warung, Kawasan Cibeber Kota Cimahi, Jawa Barat

Bunker ini menyimpan ratusan botol miras berbagai merek dan tiga jerigen tuak siap edar. Pemilik warung sengaja menyimpan botol miras dan tuak ini pada bunker sedalam 1 meter untuk mengkelabui petugas saat razia

150 botol miras ilegal berbagai merek dan 3 jerigen tuak disita petugas. Pemilik warung menjalani pemeriksaan lebih lanjut

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News