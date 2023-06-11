...

Penemuan Bunker di Cimahi, 150 Botol Miras Ilegal dan 3 Jerigen Tuak Disita Polisi

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 21:43 WIB
Inilah detik-detik anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi menemukan bunker yang menyimpan botol minuman keras di sebuah warung, Kawasan Cibeber Kota Cimahi, Jawa Barat
 
Bunker ini menyimpan ratusan botol miras berbagai merek dan tiga jerigen tuak siap edar. Pemilik warung sengaja menyimpan botol miras dan tuak ini pada bunker sedalam 1 meter untuk mengkelabui petugas saat razia
 
150 botol miras ilegal berbagai merek dan 3 jerigen tuak disita petugas. Pemilik warung menjalani pemeriksaan lebih lanjut

