Ratusan orang tergabung dalam Relawan Ganjar Pranowo menggelar deklarasi.Massa ini menggelar aksi di Taman Kota, Jalan Pramuka, Ponorogo, Minggu (11/6/2023). Massa membawa beragam tumpeng dan makanan khas
Massa dari beragam elemen, mulai petani, pedagang. seniman, santri, kiai, hingga pensiunan TNI-Polri. Mereka menyatakan dukungan memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Massa juga menyatakan dukungan kepada Mahfud MD sebagai Cawapres
