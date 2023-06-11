Ratusan orang tergabung dalam Relawan Ganjar Pranowo menggelar deklarasi.Massa ini menggelar aksi di Taman Kota, Jalan Pramuka, Ponorogo, Minggu (11/6/2023). Massa membawa beragam tumpeng dan makanan khas

Massa dari beragam elemen, mulai petani, pedagang. seniman, santri, kiai, hingga pensiunan TNI-Polri. Mereka menyatakan dukungan memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Massa juga menyatakan dukungan kepada Mahfud MD sebagai Cawapres

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News