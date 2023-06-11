Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum yang beranggotakan sejumlah praktisi hukum, akademisi, dan unsur pemerintah. Salah satu anggotanya adalah jurnalis Najwa Shihab.

Tim mempunyai tugas menetapkan strategi dan agenda prioritas di antaranya reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.

*Atribusi: Youtube/Kemenko Polhukam RI

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

