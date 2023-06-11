...

Heboh! Polemik Kepemilikan Lahan Kebun Binatang Bandung Jelang Penyegelan oleh Pemkot

Ervan David, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 11:32 WIB
Pemkot Bandung berencana mengambil alih lahan Kebun Binatang Bandung. Pengambilalihan lahan seluas 13,5 hektare berdasarkan putusan pengadilan.
 
Pihak yayasan menerima surat penertiban lahan dari Satpol PP Kota Bandung. Penertiban rencananya akan dilakukan dalam waktu 7x24 jam. Yayasan menuding Pemkot Bandung semena-mena dan tidak punya legalitas.
 
Kontributor: Ervan David
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

