Kakek Marijo (65) pensiunan guru SD dirampok dan disekap pelaku. Pensiunan itu mengambil gaji ke-13 di kantor pos Kotabumi, Lampung Utara.

Marijo adalah warga Jalan Haji Asni, Tanjung Aman, Kotabumi Selatan. Awalnya ada tiga orang datang dan berlagak kenal dengan kakek itu. Si kakek ditawari pulang dengan mobil minibus milik pelaku.

Uang Rp4 juta dirampas, karena melawan korban sempat dipukul. Korban lalu diturunkan di Jembatan Way Sesah di Jalan Raden Intan. Polisi saat ini, Minggu (11/6) memburu pelaku dan menyelidiki kasus itu.

