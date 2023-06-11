...

Kasihan! Ambil Gaji ke-13, Pensiunan Guru SD Dirampok dan Disekap di Lampung Utara

Jimi Irawan, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 11:00 WIB
A A A
Kakek Marijo (65) pensiunan guru SD dirampok dan disekap pelaku. Pensiunan itu mengambil gaji ke-13 di kantor pos Kotabumi, Lampung Utara.
 
Marijo adalah warga Jalan Haji Asni, Tanjung Aman, Kotabumi Selatan. Awalnya ada tiga orang datang dan berlagak kenal dengan kakek itu. Si kakek ditawari pulang dengan mobil minibus milik pelaku.
 
Uang Rp4 juta dirampas, karena melawan korban sempat dipukul. Korban lalu diturunkan di Jembatan Way Sesah di Jalan Raden Intan. Polisi saat ini, Minggu (11/6) memburu pelaku dan menyelidiki kasus itu.
 
Kontributor: Jimi Irawan
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini