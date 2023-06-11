BMKG melaporkan gempa magnitudo 5,4 guncang Bone Bolango, Gorontalo. Gempa terjadi pada Minggu (11/6/2023) pukul 08.42 WIB. Pusat gempa di laut 64 kilometer barat daya Kabupaten Bone Bolango.

Titik koordinat di 0.04 Lintang Selatan (LS) dan 123.08 Bujur Timur (BT). Adapun gempa terjadi pada kedalaman 121 kilometer. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Reporter: Jonathan Simanjuntak

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

