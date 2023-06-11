Calon Presiden dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan safari politik ke Kota Surabaya. Ganjar menghadiri Rapat Kerja Nasional kedua sahabat Ganjar di Kota Surabaya yang dihadiri ribuan relawan dari seluruh Indonesia.

Ganjar mengaku banyak mendapatkan ajakan untuk pindah partai. Ganjar mengaku tidak tergoda dan tetap militan, serta loyal. Ganjar pun mengajak pendukungnya militan dan jujur dalam menyongsong Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo optimis dukungan dari partai yang bergabung terus bertambah salah satunya Partai Perindo.

Kontributor : Hari Tambayong

Produser : Nofellisa

(fru)

