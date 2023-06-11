...

Safari Politik ke Surabaya, Ganjar Minta Pendukung Militan dan Loyal

Hari Tambayong, Jurnalis · Minggu 11 Juni 2023 08:00 WIB
A A A
Calon Presiden dari Partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melakukan safari politik ke Kota Surabaya. Ganjar menghadiri Rapat Kerja Nasional kedua sahabat Ganjar di Kota Surabaya yang dihadiri ribuan relawan dari seluruh Indonesia.
 
Ganjar mengaku banyak mendapatkan ajakan untuk pindah partai. Ganjar mengaku tidak tergoda dan tetap militan, serta loyal. Ganjar pun mengajak pendukungnya militan dan jujur dalam menyongsong Pilpres 2024.
 
Ganjar Pranowo optimis dukungan dari partai yang bergabung terus bertambah salah satunya Partai Perindo.
 
Kontributor : Hari Tambayong
Produser : Nofellisa

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini