Jelang 3 pekan Idul Adha, permintaan hewan kurban di sejumlah peternak mulai meningkat. Seperti di peternakan hewan di kawasan Sidoarjo, Jatim. Permintaan hewan kurban jenis sapi dan kambing sudah mulai banyak dipesan.

Seiring meningkatnya permintaan tersebut, peternak mulai menaikkan harga. Diketahui, harga yang dinaikkan berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kg.

