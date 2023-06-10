...

Jelang Iduladha, Harga Ayam Potong di Bandung Meroket

Ervan David, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 10:30 WIB
Harga ayam potong di sejumlah pasar di kota Bandung kian meroket menjelang Iduladha. Di Pasar Kosambi harga ayam potong mencapai Rp40 ribu per kg.
 
Kenaikan ini terjadi sejak satu minggu terakhir di mana harga awal ayam potong yang semula Rp32 ribu per kg.
 
Pedagang mengaku omzet penjualannya menurun sebesar 50% akibat kenaikan harga ini.
 
Reporter : Ervan David
Produser: Reza Ramadhan

