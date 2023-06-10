Harga ayam potong di sejumlah pasar di kota Bandung kian meroket menjelang Iduladha. Di Pasar Kosambi harga ayam potong mencapai Rp40 ribu per kg.

Kenaikan ini terjadi sejak satu minggu terakhir di mana harga awal ayam potong yang semula Rp32 ribu per kg.

Pedagang mengaku omzet penjualannya menurun sebesar 50% akibat kenaikan harga ini.

Reporter : Ervan David

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

