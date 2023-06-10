Ini dia salah satu gerai yang menjajakan menu es krim unik di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Gerai ini menawarkan sensasi makan burger dengan rasa es krim.

Renyahnya roti burger ditambah isian segarnya es krim berbagai rasa membuat para pelanggan betah duduk berlama-lama.

Burger dengan kreasi tak biasa ini awalnya dibuat oleh pemilik gerai untuk anaknya yang doyan makan es krim dan burger. Satu porsi menu di es krim Burger harganya dijual mulai Rp 17 ribu saja.

