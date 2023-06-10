...

Isi Kajian Islam Usai Magrib di Masjid Nabawi, Ariful Bahri Berbagi Pengalamannya

Sucipto, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 19:00 WIB
Inilah Ariful Bahri pria asal Kampar, Riau. Ariful Bahri salah satu warga Indonesia yang mengabdikan diri di Kota Suci Madinah. Ariful setiap hari mengisi kajian keislaman dengan bahasa Indonesia di Masjid Nabawi
 
Ba'da Magrib hingga menjelang Isya, Ariful mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada jemaah haji yang mayoritas merupakan orang Indonesia. Ribuan jemaah haji antusias mengikuti materi yang disampaikan Ariful
 
Ariful mengajar di Masjid Nabawi, saat kuliah S3 di Universitas Islam Madinah (UIM), tahun 2019. Kampus UIM bekerja sama dengan Masjid Nabawi mengirim mahasiswanya untuk memberikan kajian di Masjid Nabawi

