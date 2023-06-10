Inilah Ariful Bahri pria asal Kampar, Riau. Ariful Bahri salah satu warga Indonesia yang mengabdikan diri di Kota Suci Madinah. Ariful setiap hari mengisi kajian keislaman dengan bahasa Indonesia di Masjid Nabawi

Ba'da Magrib hingga menjelang Isya, Ariful mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada jemaah haji yang mayoritas merupakan orang Indonesia. Ribuan jemaah haji antusias mengikuti materi yang disampaikan Ariful

Ariful mengajar di Masjid Nabawi, saat kuliah S3 di Universitas Islam Madinah (UIM), tahun 2019. Kampus UIM bekerja sama dengan Masjid Nabawi mengirim mahasiswanya untuk memberikan kajian di Masjid Nabawi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News