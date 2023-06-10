Ratusan jemaah calon haji Kota Padangsidempuan dilepas dari Kantor Wali Kota Sumut, Sabtu (10/6). Isak tangis keluarga pun pecah saat iringi pemberangkatan para calon jemaah haji tersebut. Isak tangis itu merupakan bentuk syukur keluarga melihat sanak saudaranya dapat menunaikan ibadah haji.

Sebanyak 12 unit bus digunakan untuk membawa 336 calon jemaah haji. Rencananya calon jemaah haji Kota Padangsidempuan akan diberangkatkan ke Jeddah pada Minggu (11/6).

