Tangis Haru Keluarga Iringi Pemberangkatan Jemaah Calon Haji di Padangsidempuan

Sabtu 10 Juni 2023 12:58 WIB
Ratusan jemaah calon haji Kota Padangsidempuan dilepas dari Kantor Wali Kota Sumut, Sabtu (10/6). Isak tangis keluarga pun pecah saat iringi pemberangkatan para calon jemaah haji tersebut. Isak tangis itu merupakan bentuk syukur keluarga melihat sanak saudaranya  dapat menunaikan ibadah haji.
 
Sebanyak 12 unit bus digunakan untuk membawa 336 calon jemaah haji. Rencananya calon jemaah haji Kota Padangsidempuan akan diberangkatkan ke Jeddah pada Minggu (11/6).
 
Kontributor: Indra Mulia
Produser: Akira Aulia W

(fru)

