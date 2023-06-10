Dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 terus mengalir di Jawa Timur. Ratusan seniman dan relawan se-Jawa Timur, berkumpul di Stadion GOR Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (10/6/2023) untuk mendeklarasikan mendukung Ganjar sebagai Capres 2024

Kegiatan tersebut bertema Aksi Ganjar untuk Semua. Tak hanya dihadiri seniman lokal Jawa Timur juga seniman artis nasional. Ganjar mengajak seniman dan relawan untuk tetap menjaga seni dan budaya Indonesia

(fru)

