Ganjar Pranowo Sapa Seniman dan Relawan di GOR Delta Sidoarjo

Pramono Putra, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 21:42 WIB
Dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 terus mengalir di Jawa Timur. Ratusan seniman dan relawan se-Jawa Timur, berkumpul di Stadion GOR Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (10/6/2023) untuk mendeklarasikan mendukung Ganjar sebagai Capres 2024
 
Kegiatan tersebut bertema Aksi Ganjar untuk Semua. Tak hanya dihadiri seniman lokal Jawa Timur juga seniman artis nasional. Ganjar mengajak seniman dan relawan untuk tetap menjaga seni dan budaya Indonesia

