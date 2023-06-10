Ribuan warga Muslimat NU dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah menghadiri harlah ke-77 Muslimat NU, di Alun-Alun Hanggawana Slawi, Kabupaten Tegal, Sabtu (10/6/2023)

Turut hadir Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama yang juga Gubernu Jawa Timur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, Bupati Tegal Umi Azizah dan Gus Miftah

Khofifah membantah isu adanya instruksi khusus kepada Muslimat NU untuk memilih salah satu Capres pada pemilu 2024. Khofifah mengatakan bahwa politik muslimat adalah politik kebangsaan

(fru)

