Cerita Ganjar Soal Prestasi Besar Presiden Jokowi

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 15:18 WIB
Presiden Jokowi seringkali mendapat cacian atau makian dari banyak kalangan. Meski demikian, Jokowi memiliki nyali besar dengan mengambil alih saham PT Freeport Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar, saat hadir di acara Deklarasi Relawan Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (10/6).
 
Ganjar menyebut Jokowi yang sering di cap plango-plongo, tapi berdampak positif bagi bangsa. Masyarakat sepatutnya lebih banyak menilai hasil kerja keras yang dilakukan Jokowi. Diketahui Jokowi memiliki cita-cita untuk menumbuhkan roda perekonomian di Indonesia.
 
Dengan cara mengandalkan produk dalam negeri untuk menekan agar tidak terjadinya inflansi. Ia menyampaikan, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan lebih mengutamakan tindakan. Sebab, hasil itu nantinya juga berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

