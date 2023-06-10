...

Ganjar Pranowo Ngaku Gemetar saat Ditunjuk Sebagai Capres

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 15:14 WIB
Ganjar Pranowo mengaku gemetar saat tau dirinya ditunjuk Ketum PDIP Megawati  sebagai Capres. Hal tersebut diumumkan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4).
 
Pengakuan itu disampaikan saat hadir di acara Deklarasi Relawan Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading, Sabtu (10/6). Ia mengaku, tidak menyangka bisa ditunjuk sebagai capres.
 
Hal itu karena dia hanya lahir dari keluarga yang sederhana. Ia menceritakan, bahwa utang orang tuanya baru bisa lunas anak-anaknya telah bekerja. 

