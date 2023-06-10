Ganjar Pranowo mengaku gemetar saat tau dirinya ditunjuk Ketum PDIP Megawati sebagai Capres. Hal tersebut diumumkan Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4).
Pengakuan itu disampaikan saat hadir di acara Deklarasi Relawan Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading, Sabtu (10/6). Ia mengaku, tidak menyangka bisa ditunjuk sebagai capres.
Hal itu karena dia hanya lahir dari keluarga yang sederhana. Ia menceritakan, bahwa utang orang tuanya baru bisa lunas anak-anaknya telah bekerja.

