Percaturan politik Indonesia kian dinamis. Tiga sosok yang dideklarasikan bakalan menjadi capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kini mulai menyusun berbagai strategi untuk mendapat simpati Rakyat.

Salah satu strategi para Partai pengusung kini mulai memunculkan cawapres ideal yang disukai masyarakat. Nama-nama tokoh yang surveinya tinggi pun muncul menjadi jagoan, seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Mahfud MD.

Politikus Gerindra, Andre Rosiade dalam program Cawe Cawe mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi pemegang kunci Cawapres Prabowo. Lebih jauh Andre mengungkap Cak Imin juga menjadi kandidat terkuat sebagai Cawapres.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

