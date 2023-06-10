Warga Desa Bojong, Cilacap, Jawa Tengah langsung menyerbu truk tangki air bersih dari BPBD Sabtu (10/6/2023). Musim kemarau membuat warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Truk tangki yang membawa ribuan liter air bersih ini pun langsung ludes di serbu warga dalam waktu kuranh dari satu jam. Berdasarkan data BPBD Cilacap terdapat 105 desa di 20 kecamatan rawan mengalami krisis air bersih.

Reporter : Heri Susanto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

