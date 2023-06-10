...

Ratusan Warga Cilacap Berebut Air Bersih Bantuan BPBD

Heri Susanto, Jurnalis · Sabtu 10 Juni 2023 11:00 WIB
Warga Desa Bojong, Cilacap, Jawa Tengah langsung menyerbu truk tangki air bersih dari BPBD Sabtu (10/6/2023). Musim kemarau membuat warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
 
Truk tangki yang membawa ribuan liter air bersih ini pun langsung ludes di serbu warga dalam waktu kuranh dari satu jam. Berdasarkan data BPBD Cilacap terdapat 105 desa di 20 kecamatan rawan mengalami krisis air bersih.
 
Reporter : Heri Susanto
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

