Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menawarkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Proposal itu berisi perlunya gencatan senjata, penarikan pasukan 15 kilometer dari posisi depan ke zona demiliterisasi baru, dan pengerahan pasukan PBB.

Proposal ini menjadi polemik karena Prabowo dinilai tidak memahami situasi dan kondisi di lapangan. Politikus Gerindra, Andre Rosiade dalam program Cawe Cawe mengatakan proposal yang disampaikan Prabowo dalam forum di Singapura itu didasari oleh niat baik. Ia juga mengatakan apa yang dilakukan Prabowo tidak ada yang di luar visi misi dan arahan Presiden Jokowi.

Reporter : Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

