Percaturan politik Indonesia kian dinamis. Tiga sosok yang dideklarasikan bakalan menjadi capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kini mulai menyusun berbagai strategi untuk mendapat simpati Rakyat.

Politikus Gerindra, Andre Rosiade dalam program Cawe Cawe mengatakan Prabowo menginstruksikan langsung kepada kadernya untuk tak menyerang kandidat lain. Bahkan Prabowo mengancam untuk mengeluarkan kader yang tak nurut instruksinya.

Reporter: Reza Ramadhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

