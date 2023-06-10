...

Instruksi Prabowo ke Kader: Jangan Serang Kandidat Lain atau Keluar dari Barisan

Sabtu 10 Juni 2023 09:33 WIB
Percaturan politik Indonesia kian dinamis. Tiga sosok yang dideklarasikan bakalan menjadi capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kini mulai menyusun berbagai strategi untuk mendapat simpati Rakyat.
 
Politikus Gerindra, Andre Rosiade dalam program Cawe Cawe mengatakan Prabowo menginstruksikan langsung kepada kadernya untuk tak menyerang kandidat lain. Bahkan Prabowo mengancam untuk mengeluarkan kader yang tak nurut instruksinya.
 
Reporter: Reza Ramadhan
Produser: Reza Ramadhan

