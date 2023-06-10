...

Momen Jokowi Gandeng Tangan Megawati Cairkan Isu Hubungan Renggang

Sabtu 10 Juni 2023 09:02 WIB
Momen keakraban dilakukan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas III PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). Jokowi yang hadir mengenakan kemeja batik warna merah itu tampak menggandeng erat tangan Megawati. 
 
Hal itu dilakukan Jokowi seusai kegiatan pembukaan rakernas sekaligus penyampaian pidato politik dan arahan khusus dari kedua tokoh yang dilakukan secara tertutup tersebut. Tampak, Jokowi menggandeng tangan Presiden ke-5 RI itu setelah Jokowi menerima sebuah lukisan dengan bingkai kelir emas.
 
Momen ini seakan meluluhkan tudingan berbagai pihak terkait adanya kerenggangan hubungan antara Megawati dan Jokowi. Isu itu berhembus setelah keduanya jarang terlihat dalam satu acara yang sama. 
 
Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dalam program Cawe Cawe mengatakan momen tersebut mengharukan sekaligus menyatukan semangat para kader untuk bertempur dalam pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
 
Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

