Momen keakraban dilakukan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas III PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023). Jokowi yang hadir mengenakan kemeja batik warna merah itu tampak menggandeng erat tangan Megawati.

Hal itu dilakukan Jokowi seusai kegiatan pembukaan rakernas sekaligus penyampaian pidato politik dan arahan khusus dari kedua tokoh yang dilakukan secara tertutup tersebut. Tampak, Jokowi menggandeng tangan Presiden ke-5 RI itu setelah Jokowi menerima sebuah lukisan dengan bingkai kelir emas.

Momen ini seakan meluluhkan tudingan berbagai pihak terkait adanya kerenggangan hubungan antara Megawati dan Jokowi. Isu itu berhembus setelah keduanya jarang terlihat dalam satu acara yang sama.

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dalam program Cawe Cawe mengatakan momen tersebut mengharukan sekaligus menyatukan semangat para kader untuk bertempur dalam pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

