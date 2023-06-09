Timnas Indonesia terus melakukan persiapan jelang FIFA Match Day lawan Palestina, 14 Juni mendatang.

Pada latihan Timnas hari ke-4, Jumat (9/6/2023), di Lapangan Thor Surabaya, pemain sudah didampingi pelatih kepala Shin Tae Yong.

Shin Tae Yong mengaku sedikit gusar karena masih banyak pemain Timnas Indonesia yang belum bergabung pada pemusatan latihan di Surabaya.

