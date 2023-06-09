...

Momen Jesse Lingard Tiba di Jakarta dan Sapa Penggemar

Hasnugara, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 08:26 WIB
A A A
Pemain sepak bola asal Inggris yang merumput di Nottingham Forest, Jesse Lingard mengunjungi Indonesia, Kamis (8/6/2023) sore. Mantan Pemain Manchester United ini tiba melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.
 
Kedatanganya pun langsung disambut para penggemarnya. Lingard datang sebagai duta dari salah satu produsen apparel olahraga.
 
Selama di Jakarta, Lingard akan melakukan peluncuran produk baru, meet and greet dengan penggemar dan memberikan coaching clinic bagi para pemain muda.
 
Kontributor: Hasnugara 
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

