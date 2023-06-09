Pemain sepak bola asal Inggris yang merumput di Nottingham Forest, Jesse Lingard mengunjungi Indonesia, Kamis (8/6/2023) sore. Mantan Pemain Manchester United ini tiba melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta.

Kedatanganya pun langsung disambut para penggemarnya. Lingard datang sebagai duta dari salah satu produsen apparel olahraga.

Selama di Jakarta, Lingard akan melakukan peluncuran produk baru, meet and greet dengan penggemar dan memberikan coaching clinic bagi para pemain muda.

Kontributor: Hasnugara

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News