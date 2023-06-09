Indonesia sudah mendapatkan lebih dari 130 emas ASEAN Para Games 2023, Jumat (9/6). Secara detail, Indonesia mengumpulkan 133 medali emas, 122 perak dan 76 perunggu.

Hasil tersebut membawa Indonesia juara umum 3 kali beruntun alias hattrick. Sebelumnya, saat di Malaysia (2017) dan tahun lalu saat menjadi tuan rumah.

Ketum NPC Indonesia, Senny Marbun mengapresiasi kepedulian Pemerintah Indonesia. Termasuk Presiden Jokowi yang terus memberikan dukungan penuh kepada atlet. Dia mengatakan hal itu menjadi motivasi bagi seluruh atlet.

