Jemaah Haji Indonesia mendapatkan makanan bercita rasa nusantara selama di Kota Makkah, Arab Saudi. Makanan yang disajikan sangat dijaga mulai dari kualitas bahan baku hingga distribusi pada jemaah haji

Dibutuhkan waktu 2 sampai 4 jam untuk meracik makanan. Selanjutnya makanan didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia

Para koki di dapur perusahaan katering di Zaidi, Makkah menyiapkan makan untuk 4.000 jemaah haji Indonesia. Sebelum dibagikan ke jemaah makanan ini diperiksa terlebih dahulu oleh petugas

Reporter : Ahmad Tasori

Produser : Nofellisa

(rns)

