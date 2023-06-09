Pria berbobot 300 kilogram, Muhammad Fajri (27) dirujuk dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tangerang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Akibat bobot yang besar, Fajri dipindahkan dengan Forklift dan dibawa dengan mobil pemadam kebakaran ke RSCM.

Proses pemindahan ini memakan waktu satu jam dengan bantuan belasan petugas gabungan BPBD dan RSUD Kota Tangerang. Keputusan RSUD Kota Tangerang merujuk Fajri ke RSCM disebabkan RSUD Kota Tangerang tak memiliki perlengkapan yang memadai.

