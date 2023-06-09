...

Alami Obesitas, Ibunda Fajri Harap Anaknya Bisa Kembali Berjalan

Sukron, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 22:00 WIB
Riawati, ibunda Fajri Rifana, pemuda yang memiliki masalah obesitas berharap anak semata wayangnya dapat kembali berjalan. Diketahui penambahan berat badan Fajri ini dimulai saat Fajri mengalami kecelakaan 1 tahun yang lalu yang membuatnya tidak bisa berjalan dan hanya terbaring dirumah.
 
Riawati kini berharap anaknya yang merupakan tulang punggung keluarga itu dapat kembali berjalan dan mencari nafkah. Diketahui kini Fajri telah dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjalani perawatan yang lebih maksimal

(fru)

