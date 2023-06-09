Aktivitas Gunung Anak Krakatau terus meningkat sejak Kamis (9/6) hingga Jumat (9/6)

Melalui aplikasi Magma milik Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Gunung Anak Krakatau mencatatkan erupsi sebanyak 4 kali.

Erupsi Gunung Anak Krakatau mengeluarkan abu vulkanik berwarna hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya dengan material yang dimuntahkan mencapai ketinggian 500 hingga 3000 meter di atas puncak.

Atas peningkatan aktivitas ini, masyarakat dan nelayan dilarang mendekat dalam radius 5 kilometer dari kawah

(fru)

