Motif Pembunuhan Mahasiswa dalam Koper: Sakit Hati dan Ingin Kuasai Harta

Nursyafei, Jurnalis · Jum'at 09 Juni 2023 21:40 WIB
Polrestabes Surabaya mengungkap motif pembunuhan sadis mahasiswi yang jasadnya dimasukkan koper dan dibuang ke jurang.
 
Pelaku yang merupakan guru musik korban mengaku menghabisi muridnya karena sakit hati, sekaligus ingin menguasai harta milik korban.
 
Tersangka mengaku tak merencanakan pembunuhan. Ia mengaku khilaf akibat perkataan korban yang tak berkenan di hatinya. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa koper, tali, serta satu unit mobil milik korban beserta STNK

Berita Terkait

