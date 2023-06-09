Sebuah Ambulans masuk jurang saat melintasi jalanan rusak di Tanjakan Dukut Sawit, Kampung Bulakan, Desa Cikedung, Kabupaten Serang, Jawa Barat. Ambulans tersebut diduga tidak kuat menanjak dan akhirnya terjun ke jurang, warga kemudian melakukan evakuasi sopir dan ambulans dari dasar jurang.

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kasus kecelakaan telah ditangani Polsek Mancak.

(fru)

