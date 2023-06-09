Proses pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dinilai semakin alot meski berbagai upaya telah dilakukan pihak TNI-Polri.

Tidak adanya ruang untuk berkomunikasi menjadi salah satu penyebab sulitnya proses pembebasan pilot Susi Air. Meski demikian, TNI-Polri tetap mengedepankan upaya negosiasi dengan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Sebelumnya, beredar video KKB pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan mengeksekusi pilor Susi Air jika Pemerintah Indonesia tidak menyetujui permintaan mereka.

(fru)

